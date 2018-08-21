Под Москвой пьяный водитель подрался с полицейскими

На улице Барыкина в городе Люберцы Московской области сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился, по предварительным данным, пьяный водитель. Мужчина начал драться с полицейскими, а потом попытался от них сбежать, передает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на свидетельницу произошедшего.

"Бегал кругами, заблудился и снова угодил к сотрудникам ДПС", – рассказал очевидец о злоключениях водителя. Позже на место разборок пришла жена нетрезвого мужчины и стала кричать. "Народу было много, патрулей тоже", – сообщила местная жительница. Заступиться за водителя попытались другие очевидцы. Впрочем, это не помогло, и нарушителя забрали в отделение полиции.