В Тобольске пассажирка сломала позвоночник в автобусе

На пересечении улицы Дорожников с дорогой Тобольск – Байгора в городе Тобольск Тюменской области автобус, следующий по маршруту 101 экстренно затормозил, чтобы избежать ДТП, передает портал nashgorod.ru. В результате одна из пассажирок упала в салоне. Она была доставлена в больницу, где у пострадавшей был диагностирован перелом шейного отдела позвоночника.
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