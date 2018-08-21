Лихач на Priora покалечил пассажиров в Волгограде

В ночь на 21 августа водитель LADA Priora не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения на Первой Продольной улице в Волгограде, передает портал novostivolgograda.ru. Столкновения с другими автомобилями ему удалось избежать. Однако машина врезалась в стену подземного перехода, после чего опрокинулась на припаркованную поблизости Mitsubishi АСХ. В результате сам лихач, а также двое его пассажиров попали в больницу с тяжелыми переломами ног и таза.