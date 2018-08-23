На севере МКАД столкнулись три машины

Утром 23 августа на МКАД в районе Строгино на севере Москвы водитель фуры не справился с управлением и протаранил небольшой грузовик и легковушку Lada X-Ray, после чего врезался в отбойник, передает телеканал "360". Удар оказался такой силы, что бетонные блоки выбросило на полосу встречного движения.
Информация о пострадавших пока не поступала. На место ДТП прибыла полиция. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Серьёзная авария на МКАД в районе Строгино. Фура, Lada X-Ray и небольшой грузовик. Удар был такой силы, что бетонные ограждения разворотило и выбросило на встречку: https://t.co/AT8sgLpIHt pic.twitter.com/JqzgmKRXql— #говоритмосква (@govoritmsk) 23 августа 2018 г.
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