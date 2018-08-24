Начинающий водитель попал в смертельное ДТП под Нижним Новгородом

Утром 23 августа на 36-м километре трассы Работки – Порецкое в Княгининском районе Нижегородской области водитель "Волги" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где машина попала под КамАЗ, передает портал newsnn.ru. За рулем легковушки находился молодой человек 1994 года рождения с водительским стажем всего шесть месяцев. Он был доставлен в больницу. Его пассажир 1993 года рождения от полученных травм скончался на месте.