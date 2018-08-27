В огненном ДТП с тремя грузовиками погиб человек

На 819-м километре трассы Москва – Уфа под Казанью столкнулись три грузовика, передает портал inkazan.ru. После ДТП большегрузы загорелись. По предварительным данным, в результате аварии погиб человек. Подробности произошедшего устанавливаются.

Детали страшной аварии удалось восстановить по словам очевидцев. Рассказывают, что одна фура сломалась и стояла на обочине. Водитель второго большегруза захотел помочь коллеге и взял его на жесткую сцепку. В этот момент в них врезался третий грузовик. Погиб водитель второго транспортного средства.