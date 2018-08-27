Водитель на Lexus насмерть сбил женщину и пытался скрыться

Вечером 26 августа на объездной дороге Ижевска в Завьяловском районе Удмуртии автомобиль Lexus сбил 52-летнюю женщину, передает портал udm-info.ru. От полученных повреждений несчастная скончалась на месте. Водитель иномарки пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан. За рулем находился 37-летний мужчина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

