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Авто

Женщина на Mercedes протаранила кафе в Волгограде

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В Сети появилось видео с камер наружного наблюдения, на котором видны детали необычного происшествия. На записи видно, как автомобиль Mercedes, движущийся со стороны Ворошиловского района Волгограда на поворот на улицу Калинина резко ускоряется во время маневра и влетает в стену кафе. За рулем иномарки находилась 27-летняя девушка, передает портал novostivolgograda.ru. В результате ДТП она пострадала не сильно. Сам же автомобиль возможности самостоятельно передвигаться лишился. С места ДТП его увозили на эвакуаторе. По предварительным данным, водительница перепутала педали тормоза и газа.

27 августа 2018, 21:29

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