В тройном ДТП под Ростовом погибли люди

На дороге Ростов-на-Дону – Волгодонск в Ростовской области водитель Renault Logan потерял управление во время торможения и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями ВАЗ-2107 и Renault Sandero, передает портал rostovgazeta.ru. В результате ДТП погибли два человека – 60-летний водитель ВАЗа и 16-летний пассажир Renault Logan. Водителя потерявшей управляемость иномарки – 21-летнего молодого человека – и 44-летнего пассажира российской легковушки доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.