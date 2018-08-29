В массовом ДТП под Омском пострадали три человека

Вечером 28 августа а районе 25-го километра трассы Омск – Одесское в Омской области автомобиль Toyota ist врезался в стоящий ВАЗ-21099, который столкнулся с Volkswagen Polo, передает портал gorod55.ru. Также ВАЗ от удара вылетел на встречную полосу и задел мотоцикл Yamaha. В результате водителю и пассажиру Toyota, а также пассажиру мотоцикла понадобилась госпитализация. По факту произошедшего проводится проверка.