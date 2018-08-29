Юный водитель без прав опрокинул мопед с пассажирами

На седьмом километре дороги Хмелевицы – Красногор – Андрианово – Никитиха в Шахунском районе Нижегородской области опрокинулся мопед с водителем и двумя пассажирами, передает портал newsnn.ru. За рулем транспортного средства находился 17-летний подросток без прав. Кроме того, у него не было шлема. Он, а также еще один 17-летний подросток и 20-летний молодой человек были доставлены в больницу с различными травмами.