Женщина-водитель заживо сгорела в перевернувшейся машине

Поздним вечером 28 августа на восьмом километре дороги Суворовская – Нижний Чир в Суровикинском районе Волгоградской области автомобиль Chevrolet Lanos вылетел в кювет, где перевернулся и загорелся, передает портал novostivolgograda.ru. Водитель – 34-летняя женщина – погибла на месте. По предварительным данным, погибшая не справилась с управлением. Местные СМИ подозревают, что что-то могло спровоцировать водительницу на резкий маневр, например – другой водитель, который мог подрезать легковушку.