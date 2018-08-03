В Бурятии в ДТП с грузовиком погибли пять человек

В 15 километрах от Гусиноозерска в Бурятии произошла страшная авария. Водитель грузовика Mitsubishi Canter выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Toyota Vista.
В результате столкновения погибли пять человек, двое получили травмы. По предварительным данным, виновник ДТП не смог сориентироваться на дороге из-за тумана. На месте случившегося работает полиция, передает телеканал "360".
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