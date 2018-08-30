Авария с автобусом попала на видео

Умер Иосиф Кобзон Заявление Путина о пенсии Шоу "Голос" Степаненко судится с Петросяном Эксклюзив

Самое читаемое

Имя молодого фаворита Степаненко стало громом среди ясного неба
Униженный в аэропорту Сергей Зверев закатил истерику
Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Тяжелобольной Началовой потребовалась срочная ампутация груди
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Зареванная Бузова сорвала программу
партнеры
Четверг 30 августа
Лента новостей
19:10
Из музея в Петербурге украли экспонат за миллион
19:03
Букет на 1 сентября: где купить и как выбрать
17:58
В Солнцево пришло метро
17:49
Стало известно место прощания с Кобзоном
17:32
Губерниев грязно выругался из-за допинг-скандала с биатлонистами
17:21
Любимых женщин Маккейна сняли в слезах у его гроба
17:03
Лариса Гузеева показала постельное фото с дочерью
16:58
Под Москвой водитель мусоровоза напал на женщин и ребенка
16:56
Кобзона вспомнили с неожиданной стороны
16:46
"Вы ушли к Махмуду": известный ведущий трогательно обратился к умершему Кобзону
16:26
Терпел и не жаловался: личный врач Кобзона выступил с заявлением
16:25
Волочкова опозорилась после смерти Кобзона
16:24
Собянин открыл семь станций метро
16:04
10 беспроигрышных поз для отличных фотоснимков
16:03
"Атлант опустил плечи": Галкин почтил память скончавшегося Кобзона
16:03
Опубликовано видео с последнего появления Кобзона
15:59
Родные делят миллиарды Кобзона
15:48
Разводящийся Петросян насмешил народ анекдотом от Кобзона
15:44
У Матвиенко умер муж
15:38
Придет ли гордая Пугачева на похороны Кобзона
15:33
В Москве пройдет бесплатный форум для бизнесменов "Трансформация 4"
15:30
Иглесиас свихнулся на глазах у восторженных детей
15:29
Смерть онкобольного Кобзона ударила по Валерии
15:12
Ничего святого: украинцы устроили отвратительные пляски из-за мертвого Кобзона
15:02
Известную актрису избили после спектакля
15:00
Скорбящая Захарова откровенно высказалась о Кобзоне
14:53
Путин лично выразил соболезнования близким Кобзона
14:45
Раскрыты детали похорон Кобзона
14:43
Володин выразил соболезнования в связи с кончиной Кобзона
14:28
Забрали частичку нас: россияне рыдают из-за ухода Кобзона
14:27
Рассекречена дата прощания с Кобзоном
14:05
Кончина Кобзона лишила слов рыдающую вдову
14:02
Бывшая жена Башарова сыграла шикарную свадьбу
14:01
Названо место похорон Иосифа Кобзона
13:44
Впал в кому: подробности последних дней жизни Кобзона
13:37
Каким запомнится Иосиф Кобзон
13:36
Лещенко убит новостью о смерти Кобзона
13:34
Почему мужчины не женятся на красивых
13:33
"Мочить везде": Поклонскую вывели из себя после свадьбы
13:33
Кожевникова пришла на венчание с большим животом
13:24
Все завещал Марине: почему Табаков оставил детей без миллионов
13:23
Владимир Меньшов срочно госпитализирован
13:15
Умер Иосиф Кобзон
13:12
СМИ сообщили о смерти Кобзона
13:07
Опубликован рейтинг самых влиятельных людей России
12:52
"Единая Россия" помогает собирать детей в школу
12:44
"Вторая Виталина": к 82-летнему Джигарханяну подбирается новая прелестница
12:36
Как рассказать мужчине о беременности
12:35
Садальский и Максакова в цепях шокировали дерзким стриптизом
12:28
Миддлтон в чужих побрякушках позарилась на трон Елизаветы II
12:21
Продюсер "Уральских пельменей" объявил о рейдерском захвате
12:15
Запуганная до смерти Кудрявцева подтолкнула дочь к пропасти
11:56
Темные делишки: 65-летняя Степаненко повышает сексуальность зельями и приворотами
11:30
Ребенка певицы Славы съели муравьи
11:26
В подмосковном Реутове вспыхнул пожар
11:24
Подлые дочери Порошенко предали Украину
11:08
Москвичей предупредили о надвигающихся жаре и грозе
10:32
Молодящуюся Долину перестали узнавать
10:17
Названы все участники Лиги чемпионов
10:14
Любовницу Тимати застукали с 19-летним сыном миллиардера
09:52
Беременная Бледанс устроила драку на шоу Малахова
09:48
Гагарина с веслом свела с ума шикарными ногами
09:21
Беременная Нюша в бикини прикрыла прелести шляпкой
09:19
Рассекречено имя нового любовника подорвавшей здоровье MакSим
09:06
Как великовозрастный Краско ублажает молодую жену
08:24
Развод нанес сокрушительный удар по здоровью Петросяна
08:23
КВН скорбит: умер автор передачи "Городок"
08:21
Россияне переживают потерю Софии Ротару
00:09
18-летняя дочь Маликова расплакалась из-за вскрывшейся беременности
22:00
США взяли Крымский мост на прицел
21:48
В шоу "Уральские пельмени" произошел новый раскол
21:22
В Подольске подростки избили случайных прохожих (видео)
21:08
Звезда "Дома-2" бросила изуродованного жениха перед свадьбой
21:00
Матерный скандал Гузеевой будет иметь серьезные последствия
20:26
Сын Шукшиной возмутил мизерными тратами на ребенка
20:15
Пострадавшие вкладчики не согласны с Центробанком
20:07
С какой красоткой Шепелев провел отдых в Италии
20:02
Бизнес-гороскоп на сентябрь 2018 года
19:43
Умерла космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова
19:41
Глюк’oZа в странной позе возбудила народ
19:18
В Ростове-на-Дону на детскую площадку рухнуло дерево
18:52
Табаков откровенно о дележке наследства отца-миллионера
18:52
"Съел рак": Скончался балетмейстер Гурченко
18:43
Собянин рассказал о продлении метро до Коммунарки
18:09
Собянин: Открылся северный вестибюль станции "Верхние Лихоборы"
18:05
Погребняк расстается с привыкшей к роскоши женой
17:59
Почему обращение президента поднимет уровень поддержки власти
17:50
На Мальдивах туристам предлагают уничтожить свой загранпаспорт
17:46
Госдума защитит права работников предпенсионного возраста
17:44
В тюменском отделении "Почты России" произошел пожар
17:40
OOMPH! впервые выступит в России с симфоническим оркестром
17:24
Жуков скрывает лицо после опасной операции
17:20
Набожные родители втянули Питта в скандал с детским порно
16:49
Психотерапевт насиловал малолетнего пациента во время "лечения"
16:30
Хоккеист Макаров рассказал о переменах в Кудрявцевой после родов
16:29
Топ-менеджер крупной компании разбился в центре Москвы
16:16
Дочь ведет себя странно после известий о смерти Скрипаля
16:11
Вращающие интимными органами мужики довели Семенович до исступления
16:00
Открылся северный вход станции "Верхние Лихоборы"
15:52
Секретные кадры шоу "Замуж за Бузову" утекли в Сеть
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не могу отпустить дочь в школу": Первый канал объявил войну Мишулиной
Умер Иосиф Кобзон
Сломленная Кудрявцева из последних сил прячет ребенка
"Деньги в офшор вывела": скандальное заявление роскошной Цымбалюк-Романовской
Беременная Бледанс устроила драку на шоу Малахова
Путин приготовил сенсационные пенсионные изменения
Авто

Авария с автобусом попала на видео

прочитано 123 раза

На левом берегу Ростова-на-Дону произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Ford и маршрутного автобуса, передает портал rostovgazeta.ru. Произошедшее попала на камеру регистратора, установленную в кабине пассажирского транспортного средства. На записи видно, как легковушка выезжает на встречную полосу и врезается в автобус, который после столкновения вылетел с дороги, снес забор и врезался в дерево. Сообщается, что в момент ДТП пассажиров в нем не было – водитель возвращался домой со смены.

30 августа 2018, 19:22

комментарии

Политика

Решительный Путин восхитил речью о пенсии
Телеобращение Путина о пенсии
Неадекватный от алкоголя и нервов Порошенко рвет важное соглашение с Россией
Онкобольной Маккейн врезал Трампу из могилы

Шоу-бизнес

Кобзона вспомнили с неожиданной стороны
"Вы ушли к Махмуду": известный ведущий трогательно обратился к умершему Кобзону
Терпел и не жаловался: личный врач Кобзона выступил с заявлением
Волочкова опозорилась после смерти Кобзона

Проишествия

Съевшему суши мужчине отрезали руку
Автобус всмятку: шокирующие кадры ДТП с российскими туристами в Турции
Скандально известную модель задушили в собственной спальне
Киев нашел способ вызвать "землетрясение" в Кремле

Lifestyle

Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

Родные делят миллиарды Кобзона

Певец был сказочно богат
Шоу-бизнес

Волочкова опозорилась после смерти Кобзона

Артистка выразила соболезнования родственникам звезды
Шоу-бизнес

Терпел и не жаловался: личный врач Кобзона выступил с заявлением

Медик не сразу узнал о смерти пациента
Шоу-бизнес

"Вы ушли к Махмуду": известный ведущий трогательно обратился к умершему Кобзону

Слова диктора тронули поклонников

Гороскоп

Матерный скандал Гузеевой будет иметь серьезные последствия
Бизнес-гороскоп на сентябрь 2018 года
Краско поставил жирную точку в отношениях с молодой женой
Фриске легла под нож хирурга из-за сестры

Фоторепортажи

С какой красоткой Шепелев провел отдых в Италии
Мамочка года: родившая певица разделась догола и вызвала возбуждение
Модель с самой большой грудью решила увеличить достоинство
Шикарная жизнь обладательницы титула "Миссис Россия 2018"

Спорт

Погребняк расстается с привыкшей к роскоши женой
Ногу известного футболиста обглодали крысы
Большая грудь губит жизнь пловчихи Ефимовой
Черчесов оправдался за "отставку" Акинфеева и Смолова

Регионы

Психотерапевт насиловал малолетнего пациента во время "лечения"
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru