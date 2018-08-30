Выехавший из Омска водитель устроил смертельное ДТП

Утром 30 августа на 583-м километре дороги Тюмень – Омск едущий из Омска автомобиль Ford Focus, за рулем которого находился 24-летний водитель, выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet Niva, передает портал gorod55.ru. Водитель Chevrolet – 57-летний мужчина – скончался на месте. Его девятилетняя пассажирка была доставлена в больницу. Водитель Ford не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.