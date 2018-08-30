В Башкирии погиб водитель вылетевшей с моста машины

На четвертом километре дороги Нижние Лемезы – Тау в Иглинском районе Башкирии 58-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в ограждение моста, после чего машина упала в реку Лемеза, передает портал mkset.ru. Мужчина погиб на месте. Пассажиры – его 32-летний сын и 11-летний внук – были госпитализированы. По факту произошедшего начато расследование.

