В Приморье загорелся автобус с туристами

В Приморье прямо на ходу загорелся туристический автобус. Это произошло прямо во время движения транспортного средства.

Первыми дым заметили пассажиры, которые не спали в тот момент. Они успели сообщить о случившемся водителю, который вывел людей и попытался справиться с пламенем при помощи огнетушителя. Однако автобус выгорел дотла. Более того, ЧП обошлось без жертв, передает Пятый канал.