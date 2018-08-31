Столкнулись лоб в лоб: В ДТП в Удмуртии пострадали люди

Днем 30 августа на 27-м километре дороги Ижевск – Сарапул в Завьяловском районе Удмуртии автомобиль KIA, за рулем которого находилась 21-летняя девушка, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Nissan, где за рулем сидел 68-летний мужчина, передает портал udm-info.ru. Оба пострадали в аварии, девушке потребовалась госпитализация.