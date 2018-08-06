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Авто

Водитель с сердечным приступом устроил ДТП в Омске

прочитано 513 раз

На пересечении 15-й Рабочей и Харьковской улиц в Омске неуправляемая иномарка Toyota врезалась в другой автомобиль, после чего съехала на обочину, проехала остановку общественного транспорта и врезалась в столб, передает портал gorod55.ru. Очевидцы бросились на помощь водителю и вызвали экстренные службы. Спустя семь минут после вызова скорая помощь прибыла на место ДТП. Находившийся за рулем Toyota мужчина подавал слабые признаки жизни. Медики начали реанимационные действия, однако спасти водителя им не удалось. По предварительным данным, у него случился приступ острой коронарной недостаточности из-за остановки сердечной деятельности.

6 августа 2018, 18:22

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