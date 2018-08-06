Дама на иномарке остановила поезда в Ростове-на-Дону

Жительница Ростова-на-Дону припарковала свой автомобиль Chevrolet в непосредственной близости от путей Детской железной дороги, идущих через парк Островского, в результате чего движение поездов оказалось заблокировано, передает портал rostovgazeta.ru. Машинист на протяжении десяти минут подавал звуковые сигналы, пока автоледи не пришла на место парковки.
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