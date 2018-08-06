Водитель снял на видео загадочную аварию на трассе "Дон"

Загадочную аварию запечатлела камера видеорегистратора одного из автомобилистов в районе 90-го километра трассы "Дон". Видео опубликовал Пятый канал. На записи видно, как один из автомобилей, движущихся по левой полосе начинает резко вилять, после чего врезается в металлический барьер. Обстоятельства аварии выясняются. Некоторые успели предположить, что водитель пострадавшей машины пытался проучить автомобилистку, которая двигалась, с его очки зрения, недостаточно быстро для левой полосы.
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