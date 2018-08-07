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Авто

Ржавеют на глазах: какие машины нельзя покупать с рук

Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Mayall
Пятна ржавчины и отваливающиеся детали кузова автомобиля - казалось, это давно осталось в прошлом. Однако выясняется, что до сих пор не все производители уделяют внимание антикоррозийной обработке. Эксперты выяснили, какие авто не стоит покупать с рук, чтобы через пару лет не стать обладателем "ржавого ведра".
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Чемпионом по коррозии стал шедевр отечественного автопрома - "Волга". Эти автомобили пользовались большим спросом в начале 2000-х годов, марка считалась престижной. Сейчас машины встречаются не так уж часто. Металл на корпус "Волги" шел плохого качества, так что авто начинало ржаветь уже через пару лет.

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На втором месте – Ford Mondeo. Характеристики этих машин радуют водителей, но быстрая деградация кузова вызывает печаль. Автомобили гниют очень быстро, особенно в регионах, где дороги зимой посыпают солью. В последние годы кузова на Ford стали намного лучше, но до надежных машин других марок им еще далеко. У среднеразмерного седана Ford Mondeo третьего поколения быстро ржавеют стык крыла с порогом, нижняя часть дверей, капот и пол.

Модели Opel несколько десятилетий уступают конкурентам по большинству параметров. Машины имеют более простую комплектацию, они дешевле и менее надежны. А второе поколение компактного седана Opel Astra G (модель выпускалась в 1998-2004 годах) еще с завода получило настолько плохой кузов, что всего за пару лет ржавели двери и арки колес. Быстро приходит в негодность капот и крышка багажника, рамки окон, крылья, сварные швы. В новых версиях Opel Astra проблема не решена.

Российский УАЗ "Патриот" оказался в черном списке на четвертом месте. Антикоррозийное покрытие автомобиля оставляет желать лучшего. Кузов довольно быстро может покрыться ржавчиной.

На пятом месте – Nissan Almera 1995-2006 годов. Автомобиль довольно надежный. Тем печальнее быстрое появление ржавчины на дверях, крышках капота и багажника, а также порогах. В некоторых случаях крышка багажника прогнивала насквозь за три года.

Легендарные японские производители тоже допускают промахи. Машины Mazda 6 выпуска 2002-2012 годов получили очень плохую защиту от ржавчины. Если водитель не примет меры, кузов автомобиля может сгнить буквально за пару лет, пишет журнал Novate.

Автор: Андрей Евлампиев7 августа 2018, 10:46

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