Две улицы в Москве перекроют до 30 сентября

С 10 по 25 августа и с 10 по 30 сентября в связи с проведением плановых инженерных работ движение на участке Проектируемого проезда №5503 в районе дома 99а, строение 8 на Летной улице, а также на участке проезда Стратонавтов от дома 11, строение 2 до дома 11, корпус 1 на северо-западе Москвы будет перекрыто движение, передает сетевое издание m24.ru. Отмечается, что ограничения будут действовать в круглосуточном режиме.