Пьяный ребенок на угнанной машине устроил две аварии в Приамурье

В городе Белогорске Амурской области 12-летний мальчик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал принадлежащий родителям автомобиль Nissan Wingroad и отправился на нем кататься, передает Life.ru. Ребенок не справился с управлением и врезался в припаркованный внедорожник Honda CRV. Затем он превысил скорость, выехал на полосу для встречного движения и врезался в электроопору, которая от удара упала на машину.

Мальчик доставлен в больницу с различными травмами. По факту произошедшего возбуждено административное дело.