Инспекторы-взяточники перешли на "безнал"

Технический прогресс коснулся деятельности инспекторов-взяточников из ГИБДД. Теперь они принимают банковские карты, спокойно сообщая нарушителям реквизиты.

Жалобы на новые методы получения "заслуженного вознаграждения" некоторыми сотрудниками дорожной инспекции в последнее время участились. Автовладельцы удивлены тем, как быстро завоевал технический прогресс стражей порядка.

Один из случаев рассказал житель Нижнекамска. Он как-то нарушил правила обгона, за что был остановлен дорожным патрулем. Ему сообщили, что он наездил на лишение прав, но намекнули, что наказания можно избежать.

Мужчина намек понял и готов был стать соучастником преступления. Однако у него не оказалось при себе наличных. Инспекторов это не смутило: они предложили нарушителю перевести деньги на карту, сообщили реквизиты и отпустили, пишет портал "АвтоВзгляд".

Похоже, у нижнекамских гаишников алгоритм ведения безналичного "бизнеса" хорошо отработан, отмечает издание. Они действуют по безопасной схеме: наверняка номер счета, указанный в СМС-сообщении, принадлежит кому-то другому. И даже при желании уличить взяточника, вероятнее всего, не получится.

Публикация от ◽НОВОСТИ/СОБЫТИЯ (@eldit_net) 8 Авг 2018 в 7:27 PDT

В таком методе множество преимуществ для желающих подзаработать правоохранителей, пишет автор статьи. Вещественных доказательств никаких: риски принять взятку мечеными деньгами сведены к минимуму. А, учитывая то, что не все автовладельцы возят с собой наличные, использование банковской карты существенно расширяет "клиентскую базу". Да и обмануть инспектора водитель едва ли решится, зная, что тому известны все его личные данные.