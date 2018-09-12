Суеверная монахиня попала в ДТП из-за черного кота

В Италии 43-летняя монахиня попала в ДТП, чтобы избежать встречи с черным котом, который переходил проезжую часть. Женщина не справилась с управлением и врезалась в припаркованную машину, сообщает телеканал "360".
В результате аварии автомобиль загорелся. Приехавшим врачам и полиции монахиня призналась, что очень суеверна. Она хотела избежать встречи с животным, которое якобы приносит несчастье, передает НСН.
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