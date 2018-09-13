В Казани студент сбил велосипедиста

В Казани произошло ДТП с участием легковушки и велосипедиста. В результате происшествия последний получил различные травмы.
По предварительным данным, 21-летний водитель "Лады" при обгоне не убедился в безопасности маневра и сбил 33-летнего велосипедиста. В результате тот получил травмы рук и ног, передает inkazan.ru.
В театре Пушкина рассказали о судьбе актрисы
Скандал вокруг юмориста и его бурной личной жизни не утихает
Девушка поссорилась с сокамерницами
Звезда радует поклонников не только рецептами вкусных блюд