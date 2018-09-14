KIA адаптировала для России новый седан Cerato

В России стартуют продажи KIA Cerato четвертого поколения. Корейский седан стал выше, а салон – просторнее. Специально для нашей страны автомобиль укомплектован "теплым пакетом".

На российском рынке новый KIA Cerato будет доступен с двумя силовыми агрегатами: 1.6 литра Gamma (128 л.с) и двухлитровым Nu (150 л. с.). Оба двигателя четырехцилиндровые, атмосферные с системой распределенного впрыска топлива MPI.

Версия с двигателем 1,6 литра может быть оснащена как 6-ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобили с двухлитровым двигателем комплектуются только 6-ступенчатым автоматом.





К четвертому поколению дизайн машины несколько изменился. Инженеры вдохновились первым автомобилем KIA класса Gran Turismo – Stinger. Кабина смещена назад, линия капота стала длиннее, а крышка багажника короче. Вместе с остальными решениями и новой формой кузова коэффициент аэродинамического сопротивления седана снизился до 0,27.





Автомобиль стал просторнее и получил самое современное оснащение. Без изменений осталась только колесная база: она по-прежнему составляет 2700 мм. Все остальные габаритные размеры увеличились: длина на 80 мм, ширина на 20 мм (до 1800 мм). Машина также немного подросла – на 5 мм. Передний и задний свесы стали больше, багажник вырос на 20 литров.





Уже в базовой комплектации Cerato оснащается шестью подушками безопасности, дисковыми тормозами на всех колесах, имеет систему стабилизации курсовой устойчивости, интегрированную систему активного управления (VSM), ассистент экстренного торможения (BAS) и ассистент старта на подъеме (НАС). Также автомобиль может быть оснащен системами контроля слепых зон (BCW) и помощи при движении задним ходом (RCTA).





Южнокорейская корпорация подхватила общемировой тренд и оснастила новую Cerato светодиодными фары. Эффективность шумоизоляции поднялась на новый уровень, а кузов стал более устойчивым к коррозии.

Специалисты KIA провели адаптацию автомобиля к российским условиям. Дорожный просвет увеличился на 15 мм и теперь составляет 150 мм.





Эксклюзивно для России предлагается расширенный пакет "Теплые опции". В него входят подогрев боковых зеркал заднего вида, передних сидений и форсунок стеклоомывателя. Как и все другие модели KIA, представленные на российском рынке, Cerato оснащен системой экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС.

В новым седане установлена аудиосистема с шестью динамиками. В зависимости от комплектации ее дополняет монохромный дисплей диагональю 3,8 дюйма или цветной восмидюймовый. Уже в базовой версии мультимедийной системы имеется радио, USB и AUX входы, поддержка формата МР3 и протокола беспроводной связи Bluetooth.





Седан KIA Cerato в базовой комплектации Comfort комплектуется стальными 15-дюймовыми колесными дисками и полноразмерным запасным колесом. Зеркала заднего вида с электроприводом окрашены в цвет кузова. Водительское сиденье имеет регулировку по высоте, а спинка заднего сиденья складывается в пропорции 60/40. Автомобиль оснащается маршрутным компьютером и системой контроля давления в шинах.





Среди базовых опций комфорта – ключ с дистанционным управлением центральным замком, мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, иммобилайзер, электропривод всех стеклоподъемников.

Продажи обновленного KIA Cerato стартуют 1 октября 2018 года. Комплектация Comfort на механике с двигателем в 1,6 литра обойдется в 1 049 900 рублей, такая же версия с автоматом стоит 1 089 900 рублей, а двухлитровый автомат – 1 119 900 рублей. Всего же KIA Cerato будет представлен в десяти вариантах комплектаций по ценам от 1 049 900 до 1 359 900 рублей.