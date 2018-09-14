Пострадали дети: последствия жуткого ДТП в Петербурге попали на видео

Днем 14 сентября на пересечении Ленинского проспекта и Брестского бульвара на юго-западе Санкт-Петербурга столкнулись автомобили Mercedez и Ford, передает Пятый канал. От удара второй автомобиль пробил дорожное ограждение и вылетел на тротуар.
В салоне находились трое детей в возрасте от семи до десяти лет и женщина-водитель. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Пешеходы в результате ДТП не пострадали.
По предварительным данным, Mercedez не пропустил Ford на перекрестке. Водитель немецкой легковушки объяснил, что не заметил другой автомобиль. Последствия ДТП очевидцы сняли на видео.
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