Пострадали дети: последствия жуткого ДТП в Петербурге попали на видео

Днем 14 сентября на пересечении Ленинского проспекта и Брестского бульвара на юго-западе Санкт-Петербурга столкнулись автомобили Mercedez и Ford, передает Пятый канал. От удара второй автомобиль пробил дорожное ограждение и вылетел на тротуар.

В салоне находились трое детей в возрасте от семи до десяти лет и женщина-водитель. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Пешеходы в результате ДТП не пострадали.

По предварительным данным, Mercedez не пропустил Ford на перекрестке. Водитель немецкой легковушки объяснил, что не заметил другой автомобиль. Последствия ДТП очевидцы сняли на видео.