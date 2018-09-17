В аварии на Кубани пострадали 19 человек

В ночь на 17 сентября на одной из дорог в Ленинградском районе Краснодарского края туристический автобус, следовавший в Ярославль, выехал с проезжей части и врезался в дерево, передает телеканал "360". В салоне находились 40 человек. Сообщается о 19 пострадавших, шестеро из которых отправлены в Центральную районную больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, водитель автобуса в темноте не заметил перекресток и не свернул на повороте.
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