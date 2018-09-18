В центре Москвы столкнулись Gelandewagen, Bentley и Lamborghini

В центре Москвы, на Новом Арбате, столкнулись пять автомобилей, среди них – Gelandewagen, Bentley и Lamborghini, пишет сетевое издание m24.ru. Люди в ДТП не пострадали.

По данным РИА ФАН, авария произошла из-за уличных гонок. Предположительно, водитель Lamborghini во время опасного маневра потерял управление, и иномарку стоимостью 20 миллионов рублей выбросило с дороги на припаркованные авто.