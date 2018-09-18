Пьяный водитель не получил ни царапины в жуткой аварии

Поздним вечером 17 сентября на трассе Красные Баки – Ветлуга в Варнавинском районе Нижегородской области автомобиль LADA допустил лобовое столкновение с ВАЗ-21110, передает портал newsnn.ru. Сообщается, что за рулем первого авто находился 26-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением. Водитель второй машины сломал нос, его пассажир отделался ссадинами лба. Обоим была оказана помощь на месте. Виновник ДТП не пострадал. При этом оба автомобиля получили заметные повреждения после столкновения.