В ДТП под Волгоградом погибла семилетняя девочка (фото)

Вечером 18 сентября на 20-м километре дороги Михайловка – Серафимович – Суровикино в Суровикинском районе Волгоградской области автомобиль Chevrolet Lanos на большой скорости врезался в металлическое ограждение на обочине и, перелетев его, упал в кювет, передает портал novostivolgograda.ru. За рулем находился 35-летний мужчина. В тяжелом состоянии он было доставлен в больницу. В салоне также находилась семилетняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте. Последствия жуткого ДТП сняли на фото.