Виновник аварии с пострадавшим скрылся с места ДТП

Вечером 19 сентября на улице Азина в городе Сарапуле в Удмуртии автомобиль Toyota врезался в идущую впереди в попутном направлении LADA, передает udm-info.ru. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением. С места ДТП он скрылся.
Находившийся за рулем отечественной легковушки 29-летний мужчина был доставлен в больницу. Нарушителя удалось вычислить.
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