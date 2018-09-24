Под Волгоградом пьяный водитель на Audi устроил смертельное ДТП

Днем 23 сентября на 3-м километре дороги Верхняя Добринка – Макаровка в Жирновском районе Волгоградской области автомобиль Audi A3 съехал с дороги и опрокинулся в кювет, передает портал novostivolgograda.ru. За рулем находился 43-летний водитель. Сообщается, что в момент ДТП мужчина был пьян. В результате аварии погиб 63-летний пассажир. Сам водитель, а также еще двое пассажиров 54 и 59 лет с различными травмами были доставлены в больницу.