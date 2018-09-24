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Авто

В аварии под Саратовым погибли пять человек

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В городе БАлаково Саратовской области легковой автомобиль Renault Logan столкнулся с грузовой "Газелью", передает портал newizv.ru. Водитель легковушки и его четыре пассажирки погибли. Сидевшего за рулем грузовика мужчину достали спасатели. Он был доставлен в больницу. По предварительным данным, виновником аварии был водитель Renault, который не справился с управлением.

24 сентября 2018, 21:10

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