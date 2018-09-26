Погибли люди: под Нижним Новгородом столкнулись грузовик и микроавтобус

В ночь на 26 сентября на 471-м километре федеральной трассы М-11 в Окуловском районе Нижегородской области столкнулись грузовой автомобиль Mercedes и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, двигавшиеся в попутном направлении, передает FlashNord.
В результате ДТП погибли два пассажира, еще девять человек были доставлены в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.
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