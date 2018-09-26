В Башкирии под колесами самосвала погиб ребенок

Утром 26 сентября на улице Ленина в селе Михайловка Уфимского района Башкирии китайский самосвал Shacman протаранил автомобиль LADA Largus, перевернулся и врезался в жилой дом, передает портал mkset.ru. В результате ДТП погибла 13-летняя девочка, которая в момент аварии выходила из легковушки. Оба водителя с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

По предварительным данным, грузовик ехал под горку, когда у него отказали тормоза. В результате многотонная машина оказалась полностью неуправляемой.