Последствия страшной аварии автобуса с грузовиком попали на видео

Утром 26 сентября около поворота на деревню Макарово неподалеку от подмосковного Домодедово столкнулись автобус, грузовик и легковая машина, передает РЕН ТВ. В результате ДТП пострадали восемь человек. Они получили травмы средней и легкой степени тяжести.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Очевидцы сняли происходящее на видео.
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