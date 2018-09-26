Смертельная авария с самосвалом попала на видео

Жуткая авария на улице Ленина в селе Михайловка в Башкирии, в которой под колесами самосвала с отказавшими тормозами погибла 13-летняя девочка, попала на видео. Запись сделала камера наружного наблюдения.
Стали известны некоторые подробности случившегося. Погибшая школьница жила в Уфе, передает телеканал "360". Сообщается, что в Михайловку она приехала для занятий в музыкальной школе.
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