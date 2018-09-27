В аварии с маршруткой на остановке пострадали шесть человек

Утром 27 сентября на улице Достоевского в Харькове автомобиль BMW столкнулся с маршрутным такси, стоящим на остановке, передает RT. В результате ДТП пострадали два пассажира легкового автомобиля и четыре пассажира общественного транспорта. На месте аварии работают специалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
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