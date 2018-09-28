В Уфе разбились парень и девушка на мотоцикле

В ночь на 28 сентября на Комсомольской улице в Уфе опрокинулся мотоцикл Suzuki, передает портал ToDay News Ufa. За рулем находился 22-летний парень без прав. Вместе с ним была пассажирка такого же возраста. Обоих пострадавших с многочисленными травмами доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Последствия аварии сняли на фото очевидцы.
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