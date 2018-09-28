Для небрежных водителей придумали суровое наказание

Автомобилистов, обливающих грязью пешеходов, будут наказывать. С подобной инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

По мнению чиновника, необходимо определить процедуру, когда пострадавший может сфотографировать номер машины лихача, чтобы потом обратиться в ГИБДД, Правоохранители, в свою очередь, накажут небрежного водителя, передает newizv.ru.