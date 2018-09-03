Жуткие последствия аварии двух грузовиков попали на фото

Утром 3 сентября на Милютинской улице рядом с поселком Индустриальный в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара грузовая "Газель" лоб в лоб столкнулась с фурой, передает телеканал "360". Последствия жуткого ДТП сняли на фото очевидцы. Сообщается об одном пострадавшем. На месте работает полиция, спасатели и медики.

Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) 2 Сен 2018 в 10:14 PDT