Вылетевшая на встречную полосу фура убила двух человек

Утром 3 сентября на 542-м километре дороги Тюмень – Омск в Омской области грузовой автомобиль Renault Premium выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой Toyota Corolla, сообщает портал gorod55.ru. 57-летний водитель и 52-летняя пассажирка Toyota скончались на месте.

По предварительным данным, 35-летний водитель фуры пытался совершить обгон. Обстоятельства произошедшего уточняются.