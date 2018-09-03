Вылетевшая на встречную полосу фура убила двух человек

Утром 3 сентября на 542-м километре дороги Тюмень – Омск в Омской области грузовой автомобиль Renault Premium выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой Toyota Corolla, сообщает портал gorod55.ru. 57-летний водитель и 52-летняя пассажирка Toyota скончались на месте.
По предварительным данным, 35-летний водитель фуры пытался совершить обгон. Обстоятельства произошедшего уточняются.
В какой-то момент что-то пошло не так
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