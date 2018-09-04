Последствия смертельной аварии на МКАД попали на видео

Ранним утром 4 сентября на 53-м километре МКАД легковушка врезалась в поливальную машину, передает Пятый канал. От удара иномарка отлетела в сторону и снесла группу рабочих, ремонтировавших дорожное покрытие. Двое скончались на месте, один с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

Последствия ДТП сняли на видео очевидцы. В результате аварии движение на участке было ограничено. На месте работают экстренные службы.