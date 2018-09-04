Популярный блогер разбил Ferrari в центре Москвы

В ночь на 4 сентября на Краснопресненской набережной в центре Москвы красный Ferrari врезался в стоявший на светофоре Land Rover, передает Life.ru. В результате спорткар получил заметные повреждения.
За его рулем находился популярный блогер, предприниматель и бизнес-тренер Дмитрий Портнягин. По предварительным данным, никто не пострадал.
Известный блогер разбил Ferrari в центре Москвы: https://t.co/pFslLa0HjW pic.twitter.com/pAmy0PUbqa— Life | Новости (@lifenews_ru) 3 сентября 2018 г.
В ситуацию вмешалась Алена Водонаева
Прославленный фигурист ошеломил народ своим видом
Жить ей осталось всего несколько дней
Актриса без стеснения продемонстрировала бюст