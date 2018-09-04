Водитель впал в кому после лобового столкновения

В ночь на 4 сентября на 41-м километре трассы Нижний Новгород – Киров в Борском районе Нижегородской области лоб в лоб столкнулись Chevrolet и ВАЗ-2115, сообщает портал newsnn.ru. 52-летний водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Он был госпитализирован со множественными переломами и впал в кому. В больницу попали пассажиры отечественной легковушки – 28-летний мужчина и 24-летняя женщина.