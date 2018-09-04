В Югре машина ДПС насмерть сбила велосипедиста

На пересечении проспекта Нефтяников и улицы Ленина в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе сотрудник ГИБДД на служебном автомобиле сбил велосипедиста, сообщает портал nashgorod.ru. От полученных травм тот скончался на месте.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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