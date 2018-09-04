Уличный гонщик разбил три машины и сбежал

В Академическом районе Екатеринбурга два водителя устроили уличную гонку, в результате чего один из них не справился с управлением. Subaru протаранил три припаркованных вдоль дороги автомобиля, передает портал tagilcity.ru. После этого лихач пересел в машину, с которой ехал наперегонки, и скрылся с места ДТП. Все четыре авто получили значительные повреждения. Полиция организовала поиск гонщика.